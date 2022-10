Corriere dello Sport – Napoli meglio del City di Haaland: ha segnato più reti.

Alberto Polverosi, nel suo abitudinale corsivo per il quotidiano, ha paragonato l’attuale forma del Napoli a quella del Manchester City: “Il Napoli ha il miglior attacco della Serie A e della Champions League, perfino il City di quel mostro di Haaland ha segnato un gol in meno”.

Questa sera, in vista del match contro l’Ajax, la vittoria permetterebbe ai partenopei di blindare il primo posto nella classifica del girone in compagnia di Ajax, Liverpool e Rangers. Sempre secondo lo scrittore, ad oggi per l’Ajax non potrebbe esserci avversaria più temibile da affrontare, poiché il Napoli, ad oggi, ha la capacità di potersela giocare con qualsiasi big, come mostrano le reti segnate.

Fonte foto: Instagram, @simeonegiovanni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Victor Osimhen tornerà disponibile nel prossimo weekend a Cremona

Raspadori: “Ho fatto una scelta ambiziosa approvata dalla mia famiglia. Ringrazierò sempre il Sassuolo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

India: quattro writer italiani arrestati a Ahmedabad