La Gazzetta dello Sport – Spalletti duro con Kvara, ha imparato la lezione contro i Rangers.

Luciano Spalletti vuole il meglio dalla sua squadra, ma il quotidiano si è soffermato sul suo rapporto con Kvarastkhelia, che non sempre sembrerebbe essere sereno:

“Spalletti si incavolò e non poco contro i Rangers quando Kvara si divorò la rete dello 0-1 per eccesso di egoismo. La stampella non è volata, ma il georgiano ha imparato la lezione.

Non è un caso che Spalletti punzecchi sempre Kvara. Il tecnico vede in lui grandi margini di miglioramento per questo vuole che sbagli meno ed impari sempre di più”.

Fonte foto: Instagram, @kvara7.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Victor Osimhen tornerà disponibile nel prossimo weekend a Cremona

Raspadori: “Ho fatto una scelta ambiziosa approvata dalla mia famiglia. Ringrazierò sempre il Sassuolo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

India: quattro writer italiani arrestati a Ahmedabad