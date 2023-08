Napoli, Meret migliore in campo contro il Girona

Secondo Tuttosport, il portiere del Napoli Alex Meret è stato il miglior giocatore in campo nella sfida contro il Girona.

Nella giornata di ieri il Napoli è sceso in campo per la sfida amichevole contro il Girona; secondo il quotidiano Tuttosport il miglior azzurro in campo è stato l’estremo difensore Alex Meret.

“Senza Osimhen, tenuto a riposo per un affaticamento muscolare e neppure in panchina (l’attaccante ha assistito al match da bordo campo), Il Napoli imbottito di riserve e giovani dal primo minuto si impone ai rigori contro un tenace Girona dell’ex David Lopez, davanti a circa 7.500 sostenitori. Prestazione balbettante, poche note liete e una ripresa sicuramente più confortante, grazie all’inserimento in corsa dei titolari intorno all’ora di gioco. Alla fine è Meret a prendersi la palma di migliore in campo: due rigori parati.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

