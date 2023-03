Napoli-Milan ai quarti, il commento di Alvino

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato il risultato del sorteggio del Napoli per quanto riguarda la Champions League.

Il Napoli sfiderà il Milan ai quarti di finale di Champio+ns League ed il giornalista Carlo Alvino ha commentato ciò i microfoni di “Kiss Kiss Napoli”.

Ecco in seguito le sue parole:

“Dobbiamo tenere gli occhi aperti dopo questo sorteggio europeo. Devo farvi notare una cosa sui rossoneri, loro hanno un DNA europeo suffragato dai fatti e dalla storia. Per cui dico, non fidiamoci di questa sfida. Dobbiamo giocare nel migliore dei modi per passare il turno. Non è una sfida semplice come si vuole far credere, ci vorrà il miglior Napoli per passare il turno di Champions League. Certamente sarebbero state molto più difficili le sfide contro squadre come Manchester City, Bayern Monaco o Real Madrid. Non bisognerà comunque sottovalutare la storia dei rossoneri. Sarà una doppia sfida dal sapore storico, ma c’è bisogno di tenere alta la concentrazione.”

Fonte foto: Flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, in città appaiono striscioni contro De Laurentiis

Rummenigge: “Le italiane stanno vivendo un piccolo rinascimento, vediamo dove arriverano”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ti farò assumere alla Gendarmeria vaticana’, denunciato 54enne