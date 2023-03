Torino-Napoli, le ultime sulla formazione di Spalletti

Luciano Spalletti potrebbe optare per qualche cambio di formazione in occasione della sfida tra Torino e Napoli.

Dopo il successo in Champions League contro l’Eintracht Francoforte il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare il Torino di Ivan Juric. La sfida è in programma il prossimo 19 marzo alle ore 15 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è soffermata brevemente sulla probabile formazione che il tecnico d Certaldo schiererà in campo. Secondo quanto riportato potrebbe esserci qualche cambiamento rispetto alla solit formazione titolare. L’obiettivo sarebbe quello di far riposare qualche giocatore in vista anche dei prossimi impegni.

Dal quotidiano si legge:

“Il Napoli ieri si è concentrato sul recupero delle energie mentre oggi inizierà a preparare la trasferta di Torino, l’ultimo impegno prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Considerando la settimana ricca d’impegni, è probabile che Spalletti adotti la legge dei tre-quattro cambi di formazione.”

