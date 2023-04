Napoli-Milan, Pioli: “Ci davano tutti sfavoriti, ma io alleno un gruppo con cuore grande”

Napoli-Milan, le parole di Pioli nel dopo gara

Al termine della gara tra Napoli e Milan, che ha visto i rossoneri eliminare il Napoli dalla Champions League, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Canale 5. Ecco quanto dichiarato:

“Il nostro percorso iniziato tre anni fa? Ci ricordiamo benissimo la partita di Rio Ave. Ci davano tutti sfavoriti, ma io alleno un gruppo con cuore grande. Abbiamo stretto i denti e abbiamo sofferto: qualificazione voluta, meritata. Complimenti a questi ragazzi. Dove si può arrivare? È chiaro che a stasera sembrerebbe derby. Saranno altri due sconti bellissimi, stimolanti e difficilissimi. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci assolutamente. Il vantaggio di 1-0 dell’andata ci ha aiutato in un senso e frenato nell’altro. Loro con Osimhen avevano scelto di rimanere un po’ più bassi e noi gli abbiamo lasciato il pallino del gioco. Tanti non avevano mai giocato una partita del genere, quindi ci sta che nel secondo tempo abbiamo palleggiato meno. Ma c’è stato sacrificio di tutti, siamo stati squadra. Siamo contenti per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche quando le cose non andavano bene.”

