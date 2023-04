Napoli-Milan, Spalletti: “Abbiamo pagato qualche ingenuità”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan.

Dopo il pareggio casalingo contro il Milan il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Mediaset.

“Innanzitutto faccio i miei complimenti al Milan per la qualificazione in semifinale di Champions. Hanno giocato due partite riuscendo a capitalizzare il massimo ed è sintomo di una squadra matura che capisce bene i momenti di gioco e sa anche quando dover difendere con tutta la squadra. Voglio però fare i complimenti anche ai miei calciatori che hanno fatto una grandissima Champions, anche se abbiamo pagato qualche ingenuità e l’inesperienza nel capire i momenti della partita.”

Spalletti analizza poi la condizione dei suoi giocatori:

“Siamo arrivati a questo match con molti giocatori stanchi dalle Nazionali, lo stesso Osimhen era fermo da 20 giorni, poi ci sono alcuni errori da sottolineare. Questo non centra nulla con la partita in campionato, le gare le abbiamo affrontate molto bene sia a Milano, sia al Maradona. Abbiamo sbagliato qualcosa, infatti il rigore concesso e il gol subito si potevano ampiamente evitare. Nel gol eravamo in possesso e abbiamo dato la possibilità al Milan di ribaltare la situazione che ci vedeva in attacco. L’ultima sosta delle Nazionali ci ha tolto energie perché prima eravamo in piena condizione sia mentale che fisica, poi al ritorno molti calciatori erano fuori forma o hanno dovuto forzare la presenza. Durante queste due partite, però, abbiamo giocato in maniera totalmente diversa rispetto al campionato.”

Sull’arbitraggio:

“All’andata non ho contestato io, ma tutti voi, eravamo tutti d’accordo tranne chi aveva la maglia del Milan. Stasera c’era un rigore nettissimo su Lozano, con il calciatore del Milan che gli gira la caviglia senza prendere palla. Ciò non si può non vedere, soprattutto al VAR. Abbiamo battuto 16 calci d’angolo, non sono sempre stati sfruttati, abbiamo provato a tenere alta la pressione, infatti Kvaratskhelia si è ritrovato molte volte a fare un 1 vs 1 dove è stato bravo Calabria, ma Khvicha ha potuto anche tirare in porta e creare tanto. Però, è andata così.”

