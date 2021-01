Napoli, Milik: c’è la Juventus sul polacco, incontro con l’intermediario nei prossimi giorni

La Juventus non molla Arkadiusz Milik e nei prossimi giorni incontrerà il suo entourage

Arkadiusz Milik è ancora senza squadra, le offerte al Napoli non sono mancate ma nessuna di queste è stata ritenuta sufficiente dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il Corriere della Sera nella sua edizione odierna riporta del rinnovato interesse della Juventus, parlando anche di un presunto incontro tra i bianconeri e l’agente del polacco nei prossimi giorni.

Questo è quanto si legge:

“Dopo la decisione di Quagliarella di restare a Genova e dopo che Gattuso ha tolto dalle trattative Llorente, l’ultima idea è Scamacca del Sassuolo. In settimana il ds bianconero incontrerà Fabrizio Devecchi, uno degli agenti di Milik, per provare ad assicurarsi il polacco con il contratto in scadenza. De Laurentiis per la cessione immediata chiede 18 milioni: Marsiglia e Atletico Madrid, che con i bonus non si erano spinti oltre ai 10, si sono defilati”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caserta, vergognoso furto all’interno dello stadio. A rischio Casertana-Catania

Moncalvo: “Juventus, scontro tra Agnelli ed Elkann. Debiti? Almeno 600 milioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nuova scossa di terremoto in Croazia, magnitudo 4.7