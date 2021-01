Napoli, Milik: possibile contenzioso legale, De Laurentiis può chiedergli 1 milione di risarcimento

Il rapporto tra Milik e il Napoli si sta concludendo nel peggiore dei modi

Il rapporto ormai inesistente tra Milik e il Napoli continua a deteriorare, Tuttosport nella sua edizione odierna riporta che il polacco e il club di De Laurentis potrebbero andare per vie legali riguardo al nodo ammutinamento e utilizzo improprio dei diritti d’immagine.

Questo è quanto si legge:

“Quello del polacco è un caso scottante col rischio che il rapporto tra lui ed il Napoli possa sfociare in un tribunale. Gli avvocati hanno già comunicato all’agente del polacco, David Pantak, che il club potrebbe chiedergli un milione di euro come risarcimento danni per l’ammutinamento del 5 novembre 2019 e per la pubblicità al suo ristorante a Katovice. Milik lo sa e potrebbe chiedere al suo prossimo club di inserire nella cifra da corrispondergli, anche il milione di euro preteso dal Napoli se dovesse perdere la causa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Sassuolo beffa il Napoli. Preso Diakité dal Teramo

Marolda: “Questa sconfitta può avere conseguenze, non serve sonerare Gattuso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lombardia: le superiori in Dad fino a 24/1