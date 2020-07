Napoli, mister Gattuso: “Spero di arrivare alla gara contro il Barcellona nel migliore dei modi. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto cose importanti”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta all’ultimo respiro contro l’Udinese

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita giocata e vinta contro l’Udinese. Ecco quanto evidenziato da ForzAzzurri:

“Abbiamo costruito buone azioni dando poca profondità ad una squadra molto fisica. Gol presi? Non credo siano dovuti ad una mancanza di equilibrio; gli avversari arrivano al tiro una volta e ci fanno gol, siamo un po’ sfortunati. Giocare ogni 3 giorni è difficile ma sono soddisfatto di questa vittoria che sicuramente ci farà lavorare meglio. Mertens ha preso una ginocchiata sul gluteo e non riusciva a correre; spero non sia nulla di grave. La situazione covid-19 a Barcellona? C’è preoccupazione ma De Laurentiis coi suoi uomini saprà come agire. Spero di arrivare alla gara di Champions League nel migliore dei modi. Abbiamo fatto cose importanti negli ultimi due mesi ma dobbiamo sistemare un aspetto: ultimamente creiamo tanto ma realizziamo poco. Quinto posto in classifica? A Bologna mi sono arrabbiato perchè ho visto una squadra poco organizzata. Voglio sempre equilibrio e mentalità. Dobbiamo a mantenere il possesso palla ed essere equilibrati in campo”.

