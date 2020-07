Udinese, Gotti: “C’è rammarico per la sconfitta ma sono orgoglioso della mia squadra”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa al San Paolo contro il Napoli

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa al San Paolo contro il Napoli:

“Ospina ha fatto una grande parata sul tiro di Lasagna, Koulibaly ha messo qualche pezza e poi è arrivato il gol sul finale di Politano. C’è molto rammarico per la sconfitta ma sono molto orgoglioso della mia squadra. Al 95′ avevamo un punto in più in classifica. Siamo usciti a testa alta dal San Paolo, peccato non essere stati premiati dal risultato. Fare troppi calcoli non mi piace, dobbiamo pensare a ciò che possiamo fare sul campo. Infortunio di Walace? In questo momento bisogna fare anche i conti con l’infermeria e con l’infortunio del centrocampista. Corsa salvezza? Dobbiamo raccogliere più energie possibili e pensare solo a noi stessi, come abbiamo fatto con la Lazio e stasera con il Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Udinese – Gli azzurri tornano alla vittoria con un eurogol di Politano

Calciomercato Napoli, 5 milioni in più per Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alessandra Tripoli – Finalmente la gravidanza