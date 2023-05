Napoli, nessuna trattativa per Milinkovic-Savic: su di lui la Premier

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul presunto interesse del Napoli per Milinkovic-Savic.

Qualche giorno fa il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic è stato accostato al Napoli in quanto si parlava di un interesse da parte del club azzurro. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla vicenda affermando che non ci sarebbe una trattativa concreta tra i due club per il giocatore. Su quest’ultimo però ci sarebbe la Premier League, in particolare l’Arsenal ed il Newcastle.

“La trattativa per il rinnovo si è arenata e il prossimo mercato sarà per la Lazio l’ultimo in cui potrà monetizzare la cessione. Lotito ha fatto sapere che non lo svenderò, a costo di portarlo a scadenza di contratto e vederlo partire a zero. Sui 35-40 milioni gli acquirenti non dovrebbero mancare. In Italia è stato a lungo corteggiato dalla Juventus, negli ultimi giorni sono circolate voci di un interesse del Napoli, ma al momento non c’è ancora nulla di concreto. Da tenere d’occhio invece i movimenti di alcuni club della Premier. Due in particolare, l’Arsenal e il Newcastle.”

Fonte foto: Flickr.com

