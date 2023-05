Monza-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania

Il Corriere dello Sport riporta una decisione presa all’improvviso relativa al match di campionato tra Monza e Napoli.

Mancano solo due giorni alla sfida tra Monza e Napoli e questa mattina sarebbe stata la decisione del divieto di trasferta ai tifosi residenti nella regione Campania. Il motivo avrebbe a che fare con eventuali scontri che potrebbero crearsi con le tifoserie di Roma ed Udinese, che partiranno rispettivamente per Bologna e Firenze. I rimborsi per coloro che hanno già acquistato il biglietto sarebbero pronti, ma certamente non si tratta di una bella notizia per i tifosi azzurri.

Ecco quanto si legge dal quotidiano:

“Il fatto di bloccare solo la trasferta azzurra, lasciando libertà alle altre due tifoserie, ha messo qualcuno nella condizione di sollevare un dubbio lecito. Il provvedimento così formulato ha un sapore punitivo mirato ad una parte soltanto: quasi coercetivo e ghettizzante. A 48 ore dal match, i tifosi del Napoli residenti in Campania, questa mattina si sveglieranno con questa amara sorpresa. Almeno i rimborsi, quelli inevitabili, ma consolazione. troppo magra.”