Napoli, nuova offerta per Osimhen da parte dell’Ah Hilal

Secondo Il Corriere della Sera sarebbe arrivata un’offerta per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen da parte dell’Ah Hilal.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen continua ad essere corteggiato dall’Arabia Saudita. Questa volta sarebbe arrivata una maxi offerta da parte dell’Ah Hilah di 40 milioni di euro l’anno per tre stagioni.

Ecco quanto riportato da Il Corriere della Sera:

“Futuro in bilico per Victor Osimhen. Sul tavolo c’è sempre il tema rinnovo, con l’Al-Hilal che chiama dall’Arabia Saudita. Un’offerta, quella degli arabi, monstre (40 milioni all’anno per tre stagioni), che cambia anche gli equilibri tra il Napoli e il giocatore. A cui non basta più il raddoppio dell’attuale ingaggio (4,5 milioni). Se il Napoli cedesse Osimhen servirebbe il colpo eccellente, e i «fenomeni» sono irraggiungibili, anche quelli che sembrano destinati a cambiare comunque casacca: vedi Neymar, Kane e soprattutto Mbappé, con Lukaku e Vlahovic che stanno vivendo una telenovela tutta loro. Avvicinabile, forse, solo Jonathan David, 24 reti nell’ultima Ligue 1 con il Lille.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, nel mirino Sutalo della Dinamo Zagabria. Prima offerta di 16 milioni

Melissa Satta si vendica con gli haters