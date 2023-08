Napoli, oggi giornata decisiva per il futuro di Zielinski

Il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime sul futuro del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski.

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro di Piotr Zielinski: il giocatore del Napoli non avrebbe ancora l’accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza. Inoltre sarebbe arrivata un’offerta di 15 milioni da parte dell’Al Ahli. Secondo Gianluca Di Marzio la giornata di oggi sarà decisiva per capire il da farsi.

Di seguito il punto della situazione riportata dal giornalista attraverso il suo sito ufficiale:

“Sono ore decisive per il futuro di Piotr Zielinski, che si allontana sempre di più dal Napoli. Nella giornata di ieri 8 agosto ci sono stati dei contatti con gli arabi dell’Al Ahli per portare avanti la trattativa. Il calciatore polacco avrebbe ormai capito di dover andare via e quella di oggi (mercoledì 9 agosto) potrebbe essere la giornata decisiva per l’ok definitivo di Piotr Zielinski alla cessione.”

