Napoli, occhi puntati su Ismajli e Kiwior per sostituire Juan Jesus

Napoli, Juan Jesus verso l’addio. Kiwior e Ismajli nel mirino

Il Napoli ha già iniziato a lavorare per il mercato di gennaio, dove si concentrerà sulla ricerca di un sostituto di Juan Jesus destinato a salutare la compagine azzurra. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i nomi caldi sono quelli di Ismajli e Kiwior. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“In uscita Juan Jesus in difesa, servirà un sostituto. Il candidato numero uno è Ismajli dell’Empoli, ma solo se Corsi trova un sostituto. L’Arsenal, intanto, gela per Kiwior: non si tocca. Il difensore centrale lo cercano un po’ tutti in serie A, a partire dalla Juventus”.

