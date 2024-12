Tele A – Sosa: “Molto deluso, non capisco i cambi! Perché Neres così tardi e Simeone al 91′?”

L’ex attaccante azzurro, Roberto “Pampa” Sosa, è intervenuto nel pst gara di Napoli-Lazio: “Sono molto deluso del secondo tempo e la gara è figlia anche di quanto accaduto in Coppa Italia. Non capisco i cambi, ma sarà un problema mio. Neres così tardi quando c’era spazio li a destra e poi centravanti per centravanti al 91’. Perché non tenti qualcosa in area con due punte? Cos’hai da perdere? Non ho capito questa gestione dei cambi che avrei anticipato molto”.

Napoli-Lazio, le parole di Baroni dopo la gara

Conte: “Non sono dispiaciuto della prestazione, i ragazzi hanno dato tutto. La Lazio sta facendo benissimo”

