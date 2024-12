Dazn – Ambrosini: “Pesa più la vittoria per la Lazio che la sconfitta per il Napoli. Per Conte è solo un passo falso”

L’ex centrocampista, Massimo Ambrosini, è intervenuto nel post-gara di Napoli-Lazio: “Pesa più la vittoria per la Lazio che la sconfitta per il Napoli. Per la squadra di Conte è un passo falso, ma va messo l’accento sulla gara dei biancocelesti. Secondo me la partita di Coppa Italia non ha influito, la gara di oggi è stata combattuta e molta intensa.

La fase offensiva del Napoli è stata poco fantasiosa, anche per una giornata negativa di Lukaku. La Lazio è stata premiata per la fase difensiva e per il coraggio: il risultato favorisce il pensiero che la Lazio non ha abbandonato l’idea di far male al Napoli. Il merito della squadra di Baroni è stato quello di andare al Maradona con personalità, volendo vincere la partita“.

