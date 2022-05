Napoli-Ospina, l’addio è sempre più probabile: ingaggio troppo alto

Secondo il quotidiano Repubblica, David Ospina è sempre più vicino all’addio co il Napoli.

Il portiere colombiano del Napoli David Ospina non ha ancora trovato un accordo con il club azzurro, per questo motivo la sua permanenza a Napoli è tutt’altro che scontata. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha riportato qualche dettaglio in merito alla questione. Secondo il quotidiano il portiere avrebbe chiesto un ingaggio troppo alto alla Società, dunque l’ipotesi dell’addio è attualmente la più probabile.

“Le parti sono molto distanti, le richieste di ingaggio del portiere colombiano sono alte, quindi al momento – salvo rilanci clamorosi – l’addio è l’ipotesi più probabile. Sta attendendo pure Alex Meret che resterebbe in azzurro soltanto se il Napoli puntasse con determinazione su di lui”.

