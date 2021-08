Napoli pensa al prestito: in pole Vecino dell’Inter, ma spuntano altri nomi

Vietati grossi investimenti, il Napoli pensa ad un prestito: Vecino è in pole, ma spuntano altri nomi.

Il Napoli pensa al profilo più adatto per il centrocampo.

Sono vietati grossi investimenti, dunque il Napoli, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sta valutando il prestito. Il club sta pensando a diversi profili per ricoprire il ruolo a centrocampo: “Vecino dell’Inter è il prediletto, ma in lista ci sono Berge, Thorsby e Obiang“. Dunque, arriverà un mediano in squadra, bisogna solo attendere per capire quale e quando.

