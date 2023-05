Napoli, per il dopo Spalletti c’è anche il nome di Roberto Mancini

Napoli, spunta anche il nome di Roberto Mancini

Roberto Mancini si aggiunge ai tanti nomi che sono stati accostati al Napoli per il dopo Spalletti, l’attuale tecnico della Nazionale italiana è un vecchio pallino di De Laurentiis che già in passato è stato contattato. In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha parlato di questa possibilità. Ci sarebbe un intreccio con Allegri, che potrebbe essere il suo sostituto come ct. Ecco quanto dichiarato:

“La Juventus non può più permettersi Massimiliano Allegri, a questo punto il tecnico livornese sarebbe pronto a diventare commissario tecnico della Nazionale Italiana, con Roberto Mancini che prenderebbe il posto di Luciano Spalletti su quella del Napoli. La società sta valutando diverse ipotesi, si fanno tantissimi nomi per la panchina azzurra. A quanto pare, Luciano Spalletti dirà addio e il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad ingaggiare un nuovo allenatore. L’idea dell’ultim’ora è proprio Roberto Mancini, che piace da sempre al patron azzurro, cercato anche in passato. Ma ha un contratto che lo lega alla Nazionale Italiana, quindi bisognerebbe liberarsi per approdare al Napoli”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Frattesi tra Inter e Napoli: ADL pronto a trattare per il centrocampista

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi e Bastian Muller ormai inseparabili