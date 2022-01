Napoli, per Tuanzebe è fatta. Martedì visite mediche e poi la firma

Napoli, fissate le visite mediche di Tuanzebe

Axel Tuanzebe è ormai un calciatore del Napoli, come riportato da Tuttomercatoweb è tutto pronto per l’arrivo in prestito del difensore inglese. Nella giornata di martedì si svolgeranno le visite mediche, una volta ultimate ci sarà la firma sul nuovo contratto. Tuanzebe arriverà in prestito oneroso, con il riscatto che verrà poi quantificato nelle prossime settimane.

