Napoli-Perez, è stato De Laurentiis a bloccare la trattativa

Secondo Tuttomercatoweb la trattativa tra Napoli ed Udinese per Nehuen Perez sarebbe stata bloccata da Aurelio De Laurentiis.

Negli ultimi giorni il Napoli attendeva l’arrivo di Nehuen Perez dall’Udinese, ma a quanto sembra la trattativa non ci sarà.

Tuttomercatoweb si è soffermato sulla vicenda affermando che la frenata sarebbe stata voluta proprio da Aurelio De Laurentiis.

“Tutto fermo, tutto bloccato. Alla fine, dopo settimane di trattative, avvicinamenti e contatti, Nehuen Perez non arriverà al Napoli. Il difensore classe 2000 dell’Udinese, come sappiamo, era stato individuato dal club partenopeo come il giusto innesto per completare e rinforzare il reparto arretrato della squadra di Mazzarri. La scorsa settimana Napoli e Udinese sembravano ad un passo dalla fumata bianca, con l’accordo già trovato sulla base di 18 milioni di euro per il cartellino. Nel weekend, poi, il raffreddamento dell’affare, fino alle ultimissime ore che raccontano di un’operazione di mercato da considerarsi saltata. In questo senso, un peso specifico lo ha avuto anche la buona prestazione di Ostigard, nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio, col presidente Aurelio De Laurentiis non più convinto di spendere quella cifra (18 milioni, appunto). Il tutto, oltre al fatto che il Napoli avrebbe dovuto trovare una soluzione al difensore norvegese (l’indiziato a lasciare il posto all’eventuale arrivo dell’argentino). Da qui la decisione di puntare su Ostigard, con gli investimenti in difesa a questo punto rimandati all’estate.”

