Il Mattino – Napoli, piano di sicurezza in tutta la città: club a rischio sanzioni in caso di incidenti.

La vigilia di Napoli–Eintracht è stata decisamente stressante per l’intera città partenopea. L’arrivo dei tifosi tedeschi ha scaturito allarmismi, tanto da costringere il comune a sorvegliare le aree più a rischio. Tuttavia, nonostante i maxi-controlli, il timore che possano nascere scontri violenti, anche in virtù dei precedenti, è molto alto.

Questo è quanto comunicato dal quotidiano: “Oggi ci sarà un piano di sicurezza speciale, al Maradona ma in tutta la città (saranno circa 600 gli agenti impegnati per prevenire la guerriglia in città). La Uefa considera Napoli città a rischio: in caso di incidenti, c’è il rischio di sanzioni per il club“.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli sotto osservazione della UEFA, rischio sanzioni in caso di incidenti

Manchester United: tre nomi per l’attacco, c’è anche Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tifosi dell’Eintracht lanciano bottiglie contro bar a Napoli