Chiringuito Tv – Kvara ha ricevuto la maglia di Guti: “Ti aspettiamo a Madrid”, la risposta di Khvicha.

La redazione spagnola non ha esitato ed è atterrata in Italia per compiere la missione Kvaratskhelia. Tramite un inviato, arrivato a Castel Volturno, è stata consegnata la maglietta di Guti, idolo dell’attaccante georgiano del Napoli: “Spero che i tuoi sogni si avverino. Ti aspettiamo a Madrid”. Il giornalista non si trattiene, invitandolo al Real e subito dopo aver accettato il regalo, la risposta di Khvicha non si fa attendere: “Anch’io ho un regalo per Guti. Glielo invierò”.

Fonte foto: Twitter @elchiriguitotv

