Napoli, proposta di rinnovo a per Koulibaly: l’offerta del club

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe fatto una proposta di rinnovo a Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly è ormai un simbolo della SSC Napoli, il difensore senegalese sembra infatti destinato a diventare il capitano del club dopo l’addio di Lorenzo Insigne. Il Napoli sta dunque studiando per rinnovare il contratto del giocatore e secondo la Gazzetta dello Sport la proposta da parte della Società sarebbe già arrivata.

Ecco quanto riportato:

“Bernardeschi aveva un ingaggio da 4 milioni, una cifra che il Napoli non offrirebbe. Del resto se pensate che persino a un pilastro come Kalidou Koulibaly, probabilmente prossimo capitano azzurro (come chiede e ripete a gran voce Luciano Spalletti) è stato offerto un rinnovo che balla fa i 3 e i 3,5 milioni di milioni netti (quando ne percepisce attualmente il doppio: 6). La stessa offerta fatta a Lorenzo Insigne, che poi ha preferito accettare la mega offerta del Toronto.”

