Spezia-Napoli, le ultime sul tifoso azzurro ricoverato in ospedale

Spezia-Napoli, il quotidiano il Mattino riporta qualche novità sul tifoso azzurro ricoverato in ospedale.

La scorsa domenica, durante gli scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dello Spezia, un tifoso azzurro è rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato dunque trasportato in ospedale, in particolare per le gravi ferite riportate ad una mano e la conseguente perdita di alcune falangi.

Il Mattino riporta le ultime notizie sulla questione:

“Un ultrà napoletano è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ferite rimediate ad una mano a seguito dello scoppio di un petardo, L’uomo avrebbe detto ai carabinieri di aver raccolto il petardo da terra avendolo scambiato per un fumogeno.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Ospina, il portiere valuta l’idea Real Madrid

Scontri a La Spezia: chiusa la Curva A e 30mila euro di multa al Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi: “La dipendenza dal gas russo è sottomissione, lo compreremo dall’Africa”