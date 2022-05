Il Mattino – Scontri a La Spezia: chiusa la Curva A e 30mila euro di multa al Napoli.

L’ultima giornata di campionato ha lasciato degli strascichi per Napoli e Spezia. La rissa scatenata dai tifosi sugli spalti non è certamente passata inosservata, ma la nuova polemica è centrata su chi è stato più colpevole: quelli dello Spezia o del Napoli? La certezza è che per i partenopei è arrivata una multa di 30mila euro e per lo Spezia di 15mila. Un altro limite imposto è stata la chiusura della Curva A per un turno e un turno per il settore Piscina dello Spezia.

