Napoli, rapporto tra Gattuso e ADL insanabile. Spalletti resta il favorito per la panchina azzurra

Napoli, tra Gattuso e ADL frattura ormai insanabile

Come riferito dai colleghi di Sky Sport, ormai il rapporto tra Gattuso e Aurelio De Laurentiis è insanabile. Il tecnico anche in caso di qualificazione in Champions, il presidente del club azzurro non proporrà nessun rinnovo di contratto. Come successore di Gattuso, il favorito resta sempre Luciano Spalletti. Oltre l’ex Inter, anche Italiano dello Spezia e Galtier de lLille nelle scorse settimane erano stati accostati al Napoli.

