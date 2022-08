Napoli-Raspadori, ci siamo: c’è l’intesa sulle cifre

Per il passaggio di Giacomo Raspadori al Napoli, ci siamo. L’attaccante del Sassuolo è sempre più vicino a vestire la maglia partenopea. Le due società sono vicinissime a trovare l’accordo definitivo. Ecco quanto scrive Gianluca di Marzio sul suo sito ufficiale:

“Il club campano ha aumentato l’offerta portando a un totale di 30 milioni diviso in 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto di Raspadori. I segnali di avvicinamento arrivano anche sponda neroverde, con il Sassuolo che è andato incontro al Napoli abbassando le pretese sui bonus La formula per quest’ultimo aspetto è stata trovata su un totale di 5 milioni che dipendono da due fattori: al massimo 3 milioni dal numero di qualificazioni in Champions League del Napoli e 2 milioni legati al numero di presenze, di gol e di assist di Raspadori in maglia azzurra, numero che le due società stanno definendo in queste ore. L’accordo tra le parti è quindi a un passo. Di fatto il Sassuolo aspetta solamente che il Napoli formalizzi l’offerta con queste cifre e a quel punto potrà esserci la chiusura per l’arrivo di Raspadori nel capoluogo campano. Nella giornata di oggi sono continuati i contatti tra le diverse parti in gioco. I procuratori del ragazzo sono andati nella sede del Sassuolo, mentre via telefonica si sono aggiornati Carnevali e De Laurentiis. Se il Napoli formalizzerà questa offerta, la chiusurà potrà arrivare nelle prossime ore”.