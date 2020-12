Napoli-Real Sociedad, Gattuso suona la carica: “Facciamolo per Diego”

Napoli-Real Sociedad, Gattuso suona la carica

Napoli-Real Sociedad, la prima sfida nello stadio Diego Armando Maradona è un battesimo di fuoco per il Napoli di Rino Gattuso, chiamato a qualificarsi ai sedicesimi di Europa League contro la Real Sociedad nella notte del suo anniversario sulla panchina azzurra. Tutto in una gara, dunque, compresa la possibilità di tagliare il nastro di primo del girone, vincendo o sperando che l’Az non batta il Rjieka già eliminato. In quest’ultimo caso basterebbe il pareggio. «Facciamolo per Diego — dice il tecnico Gattuso —, è stato un grande e questo deve caricarci di ulteriori responsabilità. Sapevo che il nostro era il girone più difficile, non mi sorprende che siamo ancora lì a giocarcela. Bisogna centrare l’obiettivo». Il Napoli è l’unica italiana ancora in attesa del verdetto. Lo riporta Il Corriere della Sera.

