NAPOLI-REAL SOCIEDAD – Le formazioni ufficiali

Napoli-Real Sociedad – È quasi tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il match valido per la 6^ ed ultima giornata del Gruppo F di Europa League tra il Napoli di Gattuso e la Real Sociedad di Alguacil. Dopo cinque gare disputate, la classifica vede gli azzurri primi con 10 punti mentre gli spagnoli inseguono al secondo posto con 8 punti, a pari merito con gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Agli azzurri basta un pareggio per continuare il cammino in Europa. Squadre in campo alle ore 21:00.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

All. Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino Zubimendi; Portu, Willian José, Januzaj.

All. Alguacil