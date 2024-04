Biglietti Napoli-Roma: indisponibile il settore Curva B inferiore

La SSC Napoli ha riportato tutti i dettagli relativi alla vendita dei biglietti per assistere alla sfida contro la Roma.

Napoli e Roma si sfideranno il prossimo 28 aprile alle ore 18 ed il club azzurro ha reso note tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale della SSC Napoli:

“La SSC Napoli informa i propri tifosi che, in occasione della partita Napoli vs Roma di Domenica 28 aprile ore 18:00, l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli.

Di conseguenza, non sarà possibile acquistare biglietti in questo settore, mentre a tutti i sottoscrittori di abbonamento nel settore in oggetto verrà assegnato un posto equipollente in Curva A anello inferiore.

Entro le ore 13.00 di venerdì 26 aprile, ogni abbonato di curva B inferiore riceverà dall’indirizzo noreply@ticketone.it all’ indirizzo e-mail indicato in fase di sottoscrizione della fidelity card il nuovo segnaposto che dovrà esibire al momento dell’accesso all’impianto attraverso i gate 21-23-24 della curva A anello inferiore, unitamente alla fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento e al documento d’identità.

In caso di mancata ricezione del segnaposto, tutti i tifosi potranno scrivere a mailto:ticketone@integrapp.it

La SSC Napoli ricorda che alle ore 16:00 di oggi 23 aprile inizierà la Vendita Libera.”