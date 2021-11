Napoli: retroscena Manolas, ha rivelato agli amici il suo futuro

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di Kostas Manolas. Il greco ha perso il posto da titolare in favore di Rrahmani e nella scorsa finestra di mercato la tentazione di tornare a giocare in patria è stata forte. Il difensore però, secondo il quotidiano, avrebbe confessato agli amici di voler restare a Napoli per riprendersi la titolarità.