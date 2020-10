Napoli, rinnovo Gattuso: ADL propone un quadriennale

Il presidente azzurro vuole che Gattuso rimanga all’ombra del Vesuvio per molto tempo

Quello tra il Napoli e Gattuso è un rapporto che Aurelio De Laurentiis vuole consolidare a tutti gli effetti. Il presidente azzurro ha un’enorme stima per l’allenatore calabrese, tanto da considerarlo il profilo perfetto per una piazza calorosa come quella napoletana. Dalla sua parte ovviamente non c’è solo la stima per l’uomo ma soprattutto per l’allenatore e da come riporta Repubblica il patron azzurro vorrebbe che “Ringhio” rimanesse a Napoli per molto tempo. Nell’edizione odierna del quotidiano si legge che l’offerta pronta per il rinnovo del tecnico sarebbe di ben 4 anni di contratto, da concordare ancora sono le cifre dell’affare, Gattuso vorrebbe un accordo senza clausole o con cifre abbastanza basse, intorno ai 2 milioni a stagione. La società intende chiudere entro dicembre.

