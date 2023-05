Napoli-Sampdoria, vendita biglietti non ancora partita: il motivo

I biglietti per la sfida di Napoli e Sampdoria non sono stati ancora messi in vendita, si attende l’ok da parte dell’Osservatorio.

Napoli e Sampdoria si sfideranno il 4 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona, ma i biglietti per il suddetto match non sarebbero ancora in vendita.

Ecco quanto pubblicato da Radio Kiss Kiss Napoli:

“In merito a Napoli-Sampdoria: l’Osservatorio sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi del rischio connesso alla gara e fino all’assunzione di determinazioni in merito. Si invita la Lega Nazionale Professionisti serie A ad interessare le società organizzatrici affinchè non sia avviata la vendita dei tagliandi”

