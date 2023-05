UFFICIALE – Napoli Basket, risolto il contratto con il ds Bolognesi

Napoli Basket, ufficiale l’ addio con il ds Bolognesi

Dopo l’ingresso in società del nuovo ad Della Salda, la Napoli Basket annuncia l’addio del ds Bolognesi nonostante avesse il contratto in scadenza nel 2024. La stessa società ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito:

“La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di avere esercitato la clausola di uscita dal rapporto di collaborazione (in scadenza giugno 2024) col Direttore Sportivo Alessandro Bolognesi.