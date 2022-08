Napoli, Simeone: “Darò tutto per questa città unica”

Giovanni Simeone ha rilasciato delle dichiarazioni sul Napoli, il club in cui disputerà la stagione di campionato appena iniziata.

Giovanni Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli in occasione della sua presentazione come nuovo attaccante azzurro.

“È un onore essere qui, sono molto contento perché ho sempre voluto un ambiente caldo e una piazza unica come questa. Vivrò la maglia azzurra con la passione che abbiamo noi argentini. Questa è la patria di Maradona e qui hanno giocato campioni argentini di grande valore. Io ce la metterò tutta per essere all’altezza della storia di questa città.”

Sulle sue nuove responsabilità afferma:

“Mi sono sempre rialzato nei momenti difficili, ho imparato tanto in questi anni in Italia e credo di avere l’esperienza di poter dare il mio contributo ad una grande squadra. Giocare al Napoli per me è straordinario e dimostrerò quanto valgo. Ho sempre dato tutto in campo, lottando per la squadra e per i miei compagni. Lo farò anche qui. Le richieste sono state tante, ma avevo una sola cosa in mente: venire al Napoli. Volevo solo questa città unica. Anche mio padre è stato molto contento quando ha saputo che sarei andato al Napoli. Mi ha inviato un messaggio in cui mi ha detto che tutti gli argentini sognano di vestire la maglia che è stata di Maradona e mi sono commosso.”

Sui suoi compagni:

“Credo sia molto importante entrare nel gruppo e conoscere le dinamiche del modulo. Il gruppo è molto forte ed ha tanta qualità. Io non vedevo l’ora di allenarmi e ieri ho provato grande emozione davanti al pubblico napoletano.”

Un breve commento anche su Victor Osimhen:

“Sia insieme a Victor e sia con questa squadra posso fare bene. Ripeto, volevo solo il Napoli e sono felicissimo della mia scelta. Ovviamente ho tanta voglia di giocare e sto pensando ad allenarmi al massimo e concentrarmi per integrarmi con i compagni. Desidero fare un gol con la maglia del Napoli però so che deve esserci il tempo giusto per poterlo realizzare. Il mio obiettivo è essere pronto e sempre al massimo ogni qual volta andrò in campo.”

Infine, sull’urlo Champions allo Stadio Maradona:

“Giocare la Champions è il mio sogno e farlo con il Napoli è ancora più importante. Voglio crescere, migliorare e vincere. Questa è la mia mentalità e voglio dimostrare il mio valore. Ho scelto Napoli perché so che qui posso fare un salto di qualità. La tifoseria è calda, ogni volta che entravo nello stadio da avversario avevo paura che la gente mi mangiava. Adesso ho i brividi sapendo che l’urlo dello stadio sarà per me. Napoli mi fa sentire a casa, mi fa sentire in Argentina e voglio imparare subito il napoletano per essere parte viva di questa città.”

