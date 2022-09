Napoli-Spezia, male Ndombele: occorre un migliore inserimento

Il Napoli batte lo Spezia ma il centrocampista Tanguy Ndombele ha ancora tanto da migliorare dal punto di vista dell’inserimento.

La Gazzetta dello Sport si concentra su Tanguy Ndombele, centrocampista del Napoli che ieri era in campo durante la sfida contro lo Spezia. Nonostante la vittoria azzurra, secondo il quotidiano il nuovo arrivato ha ancora tanto da migliorare, tant’è che la differenza con i suoi compagni era davvero netta.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“L’ex Tottemham non si può discutere sotto il profilo della qualità tecnica. Ma è ancora dietro fisicamente. In una squadra che corre (di solito bene, oltre che a notevole ritmo) – si continua a leggere – Tanguy pareva un pesce fuor d’acqua. Al punto che alla fine i compagni non lo hanno tenuto al centro del gioco con tutte le conseguenze. Nessuna bocciatura, che la classe di Ndombele finirà col pesare nella stagione del Napoli, ma oggi il suo inserimento è un po’ complesso. Perché dare tempo a lui significa frenare un motore che invece Spalletti ha ben lubrificato.”

