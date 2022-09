Napoli-Spezia, Marelli interviene sul presunto rigore per i liguri

Luca Marelli, ex arbitro di calcio ed opinionista di DAZN, è intervenuto in occasione di Napoli-Spezia sul presunto rigore per i liguri.

L’opinionista Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare di Napoli-Spezia. In particolare egli si è concentrato prima sul rigore non concesso ai liguri e successivamente sull’espulsione di Luciano Spalletti.

“Il controllo sbagliato di Mario Rui porta all’anticipo di Kiwior su Meret, che calcia verso la porta, anche se la palla non sarebbe entrata. In seguito c’è un normalissimo scontro di gioco, che un tentativo di giocata e uno scontro: quello che succede dopo non può essere punito con un calcio di rigore. Spalletti invece era stato già ammonito per una protesta vigorosa per la perdita di tempo di Reca. Dopo il gol di Raspadori si è avvicinato alla panchina dello Spezia ed il quarto uomo ha riportato il comportamento all’arbitro che giustamente l’ha ammonito ancora per comportamento antisportivo. Dopo l’espulsione Spalletti potrebbe essere squalificato solo per la prossima partita contro il Milan, a meno che non ci siano motivi per una maggiore squalifica.”

