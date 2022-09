Varriale su Napoli-Spezia: “Tre punti di platino per gli azzurri”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sui propri canali social la vittoria del Napoli al Maradona contro lo Spezia.

Il Napoli ha battuto lo Spezia allo Stadio Diego Armando Maradona grazie al goal di Giacomo Raspadori avvenuto sul finale di gara. Il giornalista Enrico Varriale ha subito commentato la vittoria azzurra attraverso i propri canali social, mostrando tutta la sua soddisfazione. Il giornalista definisce i tre punti strappati allo Spazio preziosissimi ed in più non mancano le congratulazioni per la fiducia mostrata verso Raspadori.

“3 punti di platino per @sscnapoli contro @acspezia coriaceo e coraggioso. Merito straordinario di Spalletti quello di tenere in campo fino alla fine Raspadori protagonista di una prova non esaltante ma che con questo decisivo primo gol in azzurro troverà morale e entusiasmo.”

3 punti di platino per @sscnapoli contro @acspezia coriaceo e coraggioso. Merito straordinario di #Spalletti quello di tenere in campo fino alla fine #Raspadori protagonista di una prova non esaltante ma che con questo decisivo primo gol in azzurro troverà morale e entusiasmo. — enrico varriale (@realvarriale) September 10, 2022

