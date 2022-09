Pioli su Milan-Napoli: “Le nostre assenze peseranno di più”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato della sfida in campionato contro il Napoli.

Stefano Pioli è intervenuto su Milan-Napoli, sfida che andrà in scena domenica 18 settembre allo Stadio Giuseppe Meazza. Il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione della vittoria contro la Sampdoria ed ha subito approfittato per esternare le sue sensazioni in vista del match contro gli azzurri.

Secondo Stefano Pioli quello tra Milan e Napoli sarà uno scontro diretto. Il tecnico parla della assenza in entrambe le compagini, ma tiene a sottolineare che quelle del Milan saranno più pesanti.