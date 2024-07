Napoli-Spinazzola, i dettagli su un eventuale accordo

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul difensore Leonardo Spinazzola che potrebbe vestire la maglia del Napoli.

Leonardo Spinazzola sarebbe già da un po’ di tempo nel mirino del Napoli. Il giocatore ha salutato la Roma proprio qualche giorno fa dopo la scadenza dell’accordo con la Società. La trattativa tra le parti sembrerebbe andare avanti e la redazione di Sky Sport ha affermato che per il giocatore sarebbe pronto un contratto biennale.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Il Napoli ha in pugno Spinazzola, ci sono stati contatti e ce ne saranno ancora nelle prossime ore per cerca di chiudere l’operazione che porterà il giocatore svincolato dalla Roma dopo 5 anni in azzurro. È un giocatore che piace tanto ad Antonio Conte che lo ha voluto fortemente. Nel corso del pomeriggio arriveranno novità riguardo la trattativa. Per lui pronto un contratto biennale.”

