Sottil saluta la Salernitana: il comunicato ufficiale

La Salernitana ha comunicato che Andrea Sottil, a sole due settimane dal suo arrivo, non è più l’allenatore della prima squadra.

Lo scorso 20 giugno Andrea Sottil è stato annunciato dalla Salernitana come nuovo tecnico del club. Non sono passate nemmeno due settimane ed la Società campana ha da poco comunicato la fine dell’accordo.

Di seguito quanto si legge:

“L’U.S. Salernitana 1919 e il tecnico Andrea Sottil rendono noto di aver deciso, di comune accordo, di non proseguire il percorso lavorativo intrapreso insieme. La Società ringrazia il tecnico per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.”

