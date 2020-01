Ecco i nomi e le fazioni all’ interno dello spogliatoio

Come riportato dall’ edizione odierna della Gazzetta, lo spogliatoio azzurro è una polveriera ,con alcune diverse fazioni che si sono create tra i giocatori e che di sicuro non stanno agevolando il lavoro di Gattuso.

Da una parte ci sono i senatori della squadra (Callejon, Mertens, Koulibaly, Allan) mentre dall’altra ci sono coloro che chiedono il rinnovo del contratto (Milik, Zielinski, Maksimovic). Altri invece sono distratti dalle sirene di mercato (Fabian e lo stesso Koulibaly) mentre i più giovani e gli ultimi arrivati (Luperto, Meret, Elmas, Di Lorenzo , Lozano) sono stati travolti dalla confusione che regna sovrana in questo delicato momento all’ interno dello spogliatoio. La speranza della società è che tutto si posso risolvere nel minor tempo possibile ed affrontare il finale di stagione in tutta tranquillità, ma De Laurentis e Giuntoli stanno già lavorando per giugno, quando molto probabilmente ci sarà una vera rivoluzione sul mercato e non si escludono cessioni eccellenti.

