Dimissioni Gattuso: “Non ci ho mai pensato”

Il tecnico chiariscedi avere altri problemi al momento

Come riportato dai colleghi de Il Corriere Dello Sport, il tecnico azzurro non avrebbe pensato minimamente a dimettersi dal suo incarico di allenatore del Napoli con lo stesso Gattuso che ha dichiarato : ” Mi dicono che stia circolando la voce che io possa dimettermi, è un pensiero che non mi sfiora”. Infatti Gattuso ha molti altri problemi per la testa, e ne ha parlato anche con i suoi giocatori in un confronto durato oltre un’ ora e mezza nel tentativo di riuscire a venire a capo della situazione di questo malessere che ne sta pregiudicando il suo rendimento in azzurro con tre punti in cinque partite e un’ andatura da retrocessione.

