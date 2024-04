Napoli su Hancko, avviati contatti con il Feyenoord

Il Napoli avrebbe avviato i contatti con il Feyenoord per David Hancko, difensore classe 1997 originario della Slovacchia.

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli relativi alla prossima sessione di mercato ci sarebbe anche il difensore del Feyenoord David Hancko.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci sarebbero stati primi contatti tra i due club:

“Ha un trascorso di secondo piano in Italia con la Fiorentina, in Olanda si è consacrato come uno dei migliori esponenti del ruolo. Calzona lo conosce bene da commissario tecnico della nazionale slovacca e garantisce per lui. La trattativa non è ancora iniziata, ma i primi contatti sono già avvenuti. Il prezzo a Rotterdam è intorno ai 30 milioni, De Laurentiis conta di abbassare almeno fino a 20 puntando sulla volontà del giocatore di accettare la destinazione.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, c’è il si di Jonathan David al trasferimento in azzurro

Retroscena Sudakov, trattativa con il Napoli sfumata per un soffio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi