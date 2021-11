Scotto: “Settori curve inferiori come standing zone, per il tifo organizzato”

Giovanni Scotto lancia una proposta interessante per il ritorno del tifo organizzato al Maradona: “Rendere i settori inferiori delle curve ‘standing zone'”

L’idea di Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, può essere valutata come uno spunto interessante per reintrodurre il tifo organizzato al Maradona: “L’idea per riportare i tifosi organizzati del #Napoli allo stadio “Maradona” è di aprire a loro i settori inferiori delle curve e renderli “standing zone”, con la possibilità di stare in piedi e introdurre bandiere e striscioni. I gruppi riflettono in attesa del pieno consenso”.

L'idea per riportare i tifosi organizzati del #Napoli allo stadio "Maradona" è di aprire a loro i settori inferiori delle curve e renderli "standing zone", con la possibilità di stare in piedi e introdurre bandiere e striscioni. I gruppi riflettono in attesa del pieno consenso. — Giovanni Scotto (@scottotweet) November 4, 2021

