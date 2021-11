Spalletti: “Io le vedo certe facce, quando non partono titolari”

Il messaggio di Luciano Spalletti ai ragazzi che questa sera partiranno titolari: “Non dovete preoccuparvi, ecco, io le vedo certe facce quando alcuni non partono titolari”.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, focalizza l’attenzione sulla situazione del Napoli, che questa sera sarà in campo contro il Legia Varsavia. Le parole di Luciano Spalletti, hanno colpito particolarmente: “Non dovete preoccuparvi dei minuti non giocati ma pensare a cosa fate nei minuti in cui siete in campo. Ecco, io le vedo certe facce quando non partono titolari. Stasera voglio vedere tutte facce giuste, perché con cinque sostituzioni giocano tutti qui”.

Sono queste le parole pronunciate da mister Spalletti, nei confronti di chi questa sera, per forza maggiore, sarà convocati e giocherà contro il Legia. L’occasione per mettersi in mostra è appetitosa.

