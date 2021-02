Napoli: tegola Osimhen, rischia fino a quattro settimane di stop

Stagione veramente sfortunata per l’attaccante nigeriano

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, riporta le ultime sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano, Rino Gattuso rischierebbe seriamente di perdere il nigeriano per diverso tempo, nella peggiore delle ipotesi, fino a quattro settimane. Le risonanze magnetiche del cranio e della colonna vertebrale non hanno evidenziato problematiche di carattere neurologico e la visita cardiologica è stata superata senza alcun problema, ma la prassi in questi casi prevede un periodo di riposo che varia in uno spazio temporale da una a quattro settimane di riposo.

